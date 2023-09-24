أرمينيا تعلن وصول 1050 شخصًا من كاراباخ

أعلنت الحكومة الأرمنية أن عدد النازحين الذين دخلوا أراضي أرمينيا من إقليم كاراباخ بلغ 1050 شخصا، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت الحكومة في بيانها: "حتى الساعة 22:00 (توقيت أرمينيا)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا من آرتساخ (إقليم كاراباخ). تم تجميع بيانات 770 شخصا. وأراد 410 أشخاص الانتقال إلى الأماكن التي حددوها للإقامة، و360 تم تخصيص أماكن إقامة مقترحة من قبل الحكومة".

وأفاد موقع news.am الإخباري، نقلا عن المركز الإعلامي لجمهورية كاراباخ غير المعترف بها، بأنه تم إجلاء سكان قريتين تقعان في المنطقة، وقد وصلوا إلى أراضي أرمينيا.

وأكدت وزارة داخلية أذربيجان، في بيان لها اليوم الأحد، بأن الجانب الأذربيجاني سيعمل على ضمان خروج أفراد الجيش الأرمني الذين ألقوا أسلحتهم من منطقة كاراباخ.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في كارباخ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في كاراباخ ووصفتها بأنها عدوانية.

والأربعاء، أعلنت سلطات جمهورية كاراباخ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش كاراباخ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في كاراباخ.

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