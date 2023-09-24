رئيس سان جيرمان.. مبابي أفضل لاعب في العالم

تحدث ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال الخليفي : مبابي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لافتًا إلى أن المشاكل التي نواجهها تبقى ضمن العائلة، فهو جزء من العائلة.

وأضاف الخليفي بعد أن سجل النجم الفرنسي ثمانية أهداف في خمس مباريات هذا الموسم: أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله، لدينا أفضل لاعب في العالم وبالنسبة لي فهو يستحق الكرة الذهبية.

رد ناصر الخليفي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر في نهاية الموسم إلى إنتر ميامي الأميركي، وانتقد في الفترة الأخيرة باريس سان جرمان بشدة لا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم الاعتراف به هناك كبطل للعالم عندما قاد منتخب بلاده الأرجنتيني إلى احراز كأس العالم من خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

وبعد استبعاد مبابي من الفريق الأول للموسم الجديد لرفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد الإسباني لويس إنريكي، ولم يتوصل الطرفان بعد الى تجديد العقد.