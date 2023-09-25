جنوب سيناء تنظم يوم ترفيهي لذوي الهمم بمنطقة حمام موسى السياحية تحت شعار "ابتسامة"

نظّمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة جنوب سيناء، يومًا ترفيهيًا لـ لذوي الهمم وأسرهم، بمنطقة حمام موسى السياحية بمدينة طور سيناء تحت شعار "ابتسامة"، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة دعم ذوي الهمم، وتوفير كافة احتياجاتهم.

وتضمنت فقرات الحفل استعراضات فلكورية للتراث السيناوي، واستعراضات على الأغاني الوطنية، وعروض للبندا والنحلة.

وشهد الحفل أحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، وحميد أبوبريك ، نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء، و سماح محمد، مسئول وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، وعادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وفريق من المتطوعين بمركز الشباب والرياضة لمساعدة الأطفال ومرافقيهم طوال فترة تواجدهم بالحفل.



ورحب أحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، بذوي الهمم وأسرهم، وقال إنه سيجري إقامة ممرات خاصة بهم بمنطقة حمام موسى السياحية، لتسهيل عملية دخولهم المنطقة والتجول بها.

مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل إسعاد ذوي الهمم وإدخال البهجة على نفوسهم.

وأوضحت سماح محمد، مسئول وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، إنه جرى تنظيم هذا اليوم لإدخال البهجة والسور على هذه الفئة، وتأكيدًا لهم أن المجتمع معهم ولن يتركهم.

إضافة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تعمل على دمجهم مع الأشخاص العاديين، مما يذيب حاجز الفوارق بينهم، والحد من التنمر، والتشجيع على مساعدتهم.