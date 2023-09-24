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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يتغنى بـ "محمد صلاح " بعد التألق أمام وست هام بـ البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد النجم المصرى محمد صلاح، ليفربول الانجليزي للفوز على نظيره وست هام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليتقدم ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي 

سجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز وديوجو جوتا في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول علي موقع اكس أداء رائع ومعتاد من الملك المصري، لاعب مباراة ‎ليفربول وست هام هو محمد صلاح

وتوج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة  الريدز وضيفه وست هام يونايتد، والتى أقيمت مساء اليوم الأحد، فى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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