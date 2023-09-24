عاجل
النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو) حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو) كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو) ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف مصرع 14شخصًا وخطف 60 آخرين في هجوم بشمال غرب نيجيريا
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

10 عبارات للتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

 تبدأ الأجواء الاحتفالية في الظهور احتفالًا بمولد النبي الشريف، ويحتفي المصريون بـ المولد النبوي الشريف منذ أكثر من ألف عام، تكريمًا لمولد خير الأنام وإحياءً لذكراه، وأيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري.

 أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف:

txt

هل يجوز شراء حلوى المولد النبوي الشريف.. الأزهر للفتوى يوضح

txt

على جمعة يسرد أوصاف رسول الله بمناسبة المولد النبوي الشريف

 ومع اقتراب الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، في المولد النبوي يرسل الأصدقاء والأهل عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي، حيث إن هذه الرسائل تدعم من صلة الأرحام بين الأهل، وتزيد من المحبة والود فيما بينهم، يبحث المصريون عن أبرز العبارات في الاحتفال بالمولد النبوي:

  • لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.
  • بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وانتم بخير.
  • حبيت أكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.
  • كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
  • كيف لا نشتاق إلى من ضحّى بنفسه من أجل دعوته، كيف لا نشتاق إلى من ضحّى بنفسه من أجل أمته، فالكل يقول نفسي نفسي، إلا الحبيب الهادي يقول: أمتي، أمتي.
  • هذا رسول الله نبراس الهدى.. هذا لكل العالمين رسول.. يوم مولده أعظم هديه.. للعالمين وللمحبين.
  • ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدًا.. وغبت عن الدنيا وما زلت سيِّدًا.. عليك سلام الله في كل خفقة.. فقد ماتت الأسماء إلا محمدًا.. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. نتمنى لكم كل خير بمناسبة مولد خير الورى.
  • نشتاق إليك أيها النبي الأمي في كل لحظة، وفي كل دقيقة، وفي كل ساعة، نشتاق إليكَ يا من بكيت شوقًا لنا.
  • يا حبيب الله ذكرتك عاشقًا.. كشوق المؤمنين إليك.. يا من يطيب به الحديث وفي مولده القلب اهتدى.

مواد متعلقة

هل يجوز شراء حلوى المولد النبوي الشريف.. الأزهر للفتوى يوضح

على جمعة يسرد أوصاف رسول الله بمناسبة المولد النبوي الشريف

ثقافة أبنوب تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة ديروط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
الجريدة الورقية