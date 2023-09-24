10 عبارات للتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف
تبدأ الأجواء الاحتفالية في الظهور احتفالًا بمولد النبي الشريف، ويحتفي المصريون بـ المولد النبوي الشريف منذ أكثر من ألف عام، تكريمًا لمولد خير الأنام وإحياءً لذكراه، وأيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري.
أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف:
ومع اقتراب الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، في المولد النبوي يرسل الأصدقاء والأهل عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي، حيث إن هذه الرسائل تدعم من صلة الأرحام بين الأهل، وتزيد من المحبة والود فيما بينهم، يبحث المصريون عن أبرز العبارات في الاحتفال بالمولد النبوي:
- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.
- بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وانتم بخير.
- حبيت أكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.
- كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي لكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
- كيف لا نشتاق إلى من ضحّى بنفسه من أجل دعوته، كيف لا نشتاق إلى من ضحّى بنفسه من أجل أمته، فالكل يقول نفسي نفسي، إلا الحبيب الهادي يقول: أمتي، أمتي.
- هذا رسول الله نبراس الهدى.. هذا لكل العالمين رسول.. يوم مولده أعظم هديه.. للعالمين وللمحبين.
- ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدًا.. وغبت عن الدنيا وما زلت سيِّدًا.. عليك سلام الله في كل خفقة.. فقد ماتت الأسماء إلا محمدًا.. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. نتمنى لكم كل خير بمناسبة مولد خير الورى.
- نشتاق إليك أيها النبي الأمي في كل لحظة، وفي كل دقيقة، وفي كل ساعة، نشتاق إليكَ يا من بكيت شوقًا لنا.
- يا حبيب الله ذكرتك عاشقًا.. كشوق المؤمنين إليك.. يا من يطيب به الحديث وفي مولده القلب اهتدى.