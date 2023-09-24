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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ثقب الأوزون أدى لانتشار أمراض قلة المناعة والسرطان.. فيديو

ثقب الأوزون
ثقب الأوزون

 قال المحمدي عيد، الخبير الدولي في مجال البيئة، إن التغيرات المناخية ظاهرة موجودة من قديم الأزل وتحدث على الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة، مشيرًا إلى أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها، وهذا يؤدي إلى حدوث الليل والنهار، وتدور الكرة الأرضية حول الشمس كل 365 عامًا، وتدور الشمس حول نفسها كل 10 آلاف عام، وتدور حول المجموعة الشمسية كل 650 ألف سنة، وهذا يؤثر على المناخ في كوكب الأرض.


 وتابع "عيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر في عهد سيدنا يوسف كانت مصدر الغلال في أوروبا والعالم أجمع، خاصة في الساحل الشمالي، وهذا يرجع إلى أن الأمطار في هذا الوقت كانت غزيرة للغاية، والزراعات كانت تقوم على الأمطار.

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 وأضاف أن الغلاف الجوي يقع على ارتفاع يتراوح من 13 ل 15 كيلو مترًا ويعيش في هذا الغلاف الإنسان والحيوان والنبات، وخلق الله هذا الغلاف على اتزان دقيق للغاية، والطيران لا يتعدى هذا الغلاف، لأن بعد هذه الطبقة تقع طبقة الأوزون، على سمك 20 كيلو مترًا، وهذه الطبقة خلقت لامتصاص الجزء السام من الأشعة فوق البنفسجية.


 وتابع أن تصاعد الأنشطة الصناعية والتجارب النووية أصبح الغلاف الجوي ملوثًا، ويحتوي على نسبة أكاسيد كربون عالية، وبعد الحرب العالمية الثانية وصل العالم لغاز الفريون الذي يستخدم في التبريد الذي أحدث ثورة صناعية هائلة في مجال التبريد، وهذا الغاز يتصاعد ويعيش 300 عام، وهذا الغاز أدى لتآكل جزء من طبقة الأوزون، وهذا سمي بثقب الأوزون ويقع فوق خط الاستواء بالتحديد.

 
 وتابع أن ثقب الأوزون أدى لانتشار أمراض قلة المناعة أو المياه في العين، وسرطانات الجلد، وتقزم النباتات، وانخفاض خصوبة التربة الزراعية.

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