عاجل
النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو) حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو) كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو) ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات حلف الناتو تؤكد استعدادها للتدخل في كوسوفو

قوات حلف الناتو
قوات حلف الناتو

 أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن استعداد قواته للمشاركة في عملية كوسوفو في شمال الإقليم، والتي شنتها الشرطة بعد مصرع ضابط إزاء تعرّض دورية إلى كمين.

 

txt

شرطة كوسوفو تحاصر 30 مسلحًا بعد انهاء حياة ضابط

txt

العملات المزيفة تغزو كوسوفو ولا يمكن اكتشافها (فيديو)

 وقالت قوات حلف الناتو في كوسوفو في بيان، إن "قوة كوسوفو تواصل مراقبة الوضع في بانسكو عن كثب، وقواتها موجودة في المنطقة ومستعدة للتدخل إذا لزم الأمر”.

 وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، إن الشرطة تحاصر نحو 30 مسلحًا في شمال البلاد.

 وكان كورتي، أعلن مصرع ضابط شرطة وإصابة آخر في إطلاق نار في قرية في شمال البلاد، في وقت مبكر من اليوم، الأحد، في أول عنف كبير من هذا القبيل منذ أشهر.

 وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال كورتي: "في هذه اللحظة، لا يزال إطلاق النار بالأسلحة النارية من مختلف العيار ضد شرطتنا مستمرًا"، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

 وأضاف: "المهاجمون هم محترفون يرتدون أقنعة ومدججين بالسلاح".

 وتصاعدت التوترات في كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة، بعد اشتباكات في مايو عندما أصيب أكثر من 90 جنديًا من جنود حفظ السلام التابع لحلف شمال الأطلسي وحوالي 50 متظاهرًا صربيًا في شمال كوسوفو.

 

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

اشتباكات بالأيدي في برلمان كوسوفو وصورة أنف بينوكيو السبب (شاهد)

صربيا تفرج عن ثلاثة عناصر من شرطة كوسوفو

أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة لـ كوسوفو
الجريدة الورقية