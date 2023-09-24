كيف تحمي عينيك مع تقدمك في العمر.. 4 نصائح مهمة

العيون هي نوافذ الروح، ولكن مع مرور السنين، قد تجد أن نوافذك أصبحت غائمة بعض الشيء. من الطبيعي أن تواجه بعض التغيرات التدريجية في الرؤية مع تقدمك في العمر، في حين أن تغيرات الرؤية المفاجئة الأخرى قد تكون علامة على وجود مشكلة طبية تحتاج إلى الاهتمام.

مع زيادة عدد الشموع الموجودة على كعكة عيد ميلادك، يزداد أيضًا خطر الإصابة بأمراض وأمراض العيون. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على صحة عينيك المتقدمتين في السن.

تعد معرفة الأشياء التي تؤثر على رؤيتك وكيفية التعرف على الأعراض إحدى أكثر الطرق فعالية للبقاء على اطلاع بصحة عينك.

إذا كنت تعمل في وظيفة تنظر فيها إلى شاشة الكمبيوتر طوال اليوم، فمن المحتمل أنك على دراية بإجهاد العين وإجهادها الذي يسبب أحيانًا رؤية ضبابية مؤقتة. خذ فترات راحة للعين كل 20 دقيقة على الأقل، وفكر في استخدام زوج من النظارات الزرقاء التي تحجب الضوء أثناء العمل. إذا كنت تعمل في الهواء الطلق حيث يمكن أن تلحق الشمس الضرر بعينيك أو في منشأة يمكن أن تدخل فيها الأشياء إلى عينيك، فتأكد من ارتداء النظارات الواقية المناسبة والاستجابة السريعة لأي إصابات.

ولا تنسى تاريخ عائلتك. هناك أكثر من 350 مرضًا للعين تعتبر وراثية. على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير جيناتك الوراثية، فإن إدراكها سيساعدك على تحديد الأعراض أو طلب الرعاية الوقائية.

قم بفحص عينيك بشكل متكرر

قد لا تكون فحوصات العين هي ما تتطلع إليه كثيرًا، ولكنها يجب أن تحتل مرتبة عالية جدًا في قائمة الأشياء المهمة التي يجب القيام بها مع تقدمك في العمر. سواء كان لديك تاريخ عائلي من مشاكل الرؤية أم لا، يمكن أن تساعدك فحوصات العين المنتظمة على تحديد المشكلات مبكرًا قبل أن تصبح أكثر خطورة.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحوصات العين على الأقل كل عام أو عامين بعد سن 65 عامًا. يمكن لطبيب العيون تحديد مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري والزرق والضمور البقعي في وقت مبكر.

ارتداء النظارات المناسبة

يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تكون ضارة للعينين وتضر ببصرك. تم ربط التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية بزيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أو حتى سرطان الجفن، وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة. ارتدي قبعة ونظارة شمسية مناسبة تحجب ما لا يقل عن 99% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B.

إذا كنت ترتدي نظارات طبية أو عدسات لاصقة، أو حتى زوجًا من أجهزة القراءة المتاحة دون وصفة طبية، فكن سباقًا في تحديث نظارتك بانتظام. الوصفة الطبية التي كنت تحتاجها في ذلك الوقت قد تكون مختلفة عما تحتاجه الآن. وحتى لو قام هؤلاء القراء الذين لا يستلزمون وصفة طبية بهذه الحيلة قبل عام، فقد تحتاج إلى ذلك المزيد من المساعدة الآن.

اهتم بجسمك

على الرغم من أن العوامل البيئية الخارجية تلعب دورًا بالتأكيد، إلا أن الكثير من صحة عينيك تأتي من الداخل إلى الخارج.

إن اتباع نظام غذائي مليء بأفضل الأطعمة لعيون صحية يمكن أن يساعد في تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لصحة العين المثالية. يتضمن ذلك أشياء مثل اللوز والقرنبيط والجزر والبيض والكيوي والخضار الورقية وسمك السلمون وبذور عباد الشمس التي يسهل دمجها في الوجبات. كما أن اتباع نظام غذائي سليم يشجع على الحفاظ على نسبة السكر في الدم ووزن الجسم بشكل صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن الوقاية من 90% من حالات العمى المرتبط بالسكري.

إذا كنت مدخنًا، فهذا هو الوقت المناسب للتوقف. ومن بين العديد من الأمراض الأخرى التي يرتبط بها التدخين، تعد أمراض العيون المرتبطة بالتدخين شائعة. اثنان من أكبر التهديدات هما الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. باعتبارك مدخنًا، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من غير المدخنين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

المعلومات الواردة في هذه المقالة هي للأغراض التعليمية والإعلامية فقط وليس المقصود منها تقديم المشورة الصحية أو الطبية. استشر دائمًا الطبيب أو أي مقدم رعاية صحية مؤهل آخر فيما يتعلق بأي أسئلة قد تكون لديكم حول حالة طبية أو أهداف صحية.