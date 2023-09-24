وزير الرياضة يُشيد بأداء الأهلي بعد الحصول على المركز الرابع بكأس العالم للسلة

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمستوي لاعبي سلة النادي الأهلي، بعد الحصول علي المركز الرابع لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بسنغافورة، مثنيًا علي دور الإتحاد المصري لكرة السلة علي جهوده مع الأندية والمنتخبات.



وأكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



وأشار الوزير أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

#وزارة_الشباب_و_الرياضة

#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي