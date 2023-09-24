هل يشتري إيلون ماسك هاتف iPhone 15 الجديد

إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، غالبًا ما كانت تربطه علاقة حب وكراهية مع شركة أبل.

تبين أن ماسك ينتقد شركة Apple بعد وقت قصير من توليه مسؤولية شركة X، لكنه روج لاحقًا أيضًا لإعلانات Apple المستمرة على المنصة كدليل على أنها آمنة للآخرين أيضًا.



ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يبدو أن ماسك قد وجد سحرًا جديدًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، وأحدث سلسلة iPhone 15 للشركة.



شارك تيم كوك صورًا لجهاز iPhone 15 Pro Max التقطها المصوران المشهوران ستيفن ويلكس وروبن وو. وكتب: “يظهر لنا المصوران المشهوران عالميًا ستيفن ويلكس وروبن وو أن الإبداع لا حدود له مع iPhone 15 Pro Max. تعرض صورهم الحية مناظر خلابة بدءًا من جمال الصيف في رود آيلاند وحتى صحارى يوتا الدنيوية الأخرى. شكرًا لك على عرض عملك."



رد " ماسك " على منشور كوك قائلاً: " جمال الصور والفيديوهات على iPhone لا يصدق "



وردًا على منشور آخر حول إطلاق سلسلة iPhone 15، كتب ماسك: “أنا أشتري واحدة!”

العلاقة الحلوة والمرة بين تيم كوك وإيلون ماسك:

في مقابلة مع برنامج Sunday Morning على شبكة CBS الأسبوع الماضي، قال تيم كوك إن شركة Apple تقوم باستمرار بتقييم ما إذا كان ينبغي لها الإعلان على X. وقال: "إنه شيء نسأل أنفسنا عنه باستمرار.



وأضاف: «بشكل عام، وجهة نظري هي أن تويتر خاصية مهمة. تعجبني فكرة وجودها للحديث وأن هناك ساحة للمدينة. هناك أيضًا بعض الأشياء التي لا أحبها."

وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها التوترات بين عملاقي التكنولوجيا. وبعد وقت قصير من استحواذ إيلون ماسك على تويتر في عام 2022، اتهم شركة آبل بوقف الإعلانات على المنصة.

وفي تغريدة له في ذلك الشهر، كتب ماسك: "لقد توقفت شركة أبل في الغالب عن الإعلان على تويتر. هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟"

"ماذا يحدث هنا @tim_cook؟"، أضاف " ماسك ".

في وقت لاحق، دعا تيم كوك " ماسك " لعقد اجتماع في المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، وتم التوصل إلى انفراج مع قرار شركة أبل بمواصلة الإعلان عن X، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.