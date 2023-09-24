أتلتيكو مدريد يتقدم على الريال بثنائية مستحقة في الشوط الأول

أنهى فريق أتلتيكو مدريد الشوط الأول من مباراته أمامه ريال مدريد متقدماً بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية منذ الحظات الأولى، وبدأ أتليتكو مدريد اللقاء بغط هجومي مباغت أربك دفاعات الميرينجي.

وفي الدقيقة الرابعة ترجم موراتا هذا الضغط ونجح في تسجيل أول أهداف أتلتيكو مدريد في المباراة.

واصل أتلتيكو مدريد تفوقه وسيطر بشكل واضح على مجريات العب مستغلاً تراجع أداء لاعبي ريال مدريد.

وفي الدقيقة 19 نجح النجم الفرنسي انتوني جريزمان في إضافة ثاني اهداف اتلتيكو مدريد لتصبح النتيجة 2-0.

تماسك ريال مدريد وحاول العودة في اللقاء سريعاً بتسجيل هدف على الأقل قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول.

تبادل الفريقين السيطرة والاستحواذ على وسط الملعب حتى نجح المخضرم توني كروس في تسجيل هدف تقليص الفارق لريال مدريد.

مرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط دون خطورة تذكر على كلا المرميين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأو بنتيجة 2-1.