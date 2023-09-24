أطعمة تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.. البقوليات أبرزها

يساعد تناول بعض الأطعمة على استقرار مستويات السكر في الدم، وتشمل هذه الأطعمة في المقام الأول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

وأوضح خبير التغذية جيزيم جورموش، أن النظام الغذائي الذي يساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم ويمنع التقلبات والارتفاعات، وعلى وجه الخصوص، ونصح الطبيب التركي بشرب الشاي الأخضر بدون سكر لهذا الغرض (ولكن دون الإفراط في استخدامه).

كما أوصى جيرميوش بتناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض.

السمك:

وبحسب الخبراء، عليك تناول السمك ثلاث مرات في الأسبوع.

البقوليات:

يجب تضمين البقوليات في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع.

المكسرات:

يجد جيرموش أنه من المفيد تناول العديد من المكسرات (اللوز، البندق، الجوز) مع كل وجبة من الكربوهيدرات - فهذا يحسن تنظيم مستويات السكر في الدم.

الزبادي اليوناني والبيض:

تعتبر هذه المنتجات مصادر غنية بالبروتين الذي يمتصه الجسم بسهولة، ويمكن أيضًا تناول بعض البروتينات مع الكربوهيدرات، مما قد يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.