عاجل
النحس انتهي.. عمرو أديب: محمد صلاح لاعب عبقري (فيديو) حديقة حيوان تقدم مثلجات للحيوانات.. لمواجهة الحر (فيديو) كل ما يعمل أسيست أعيط... عمرو أديب يشيد بأداء إمام عاشور (فيديو) ماهى متلازمة القلب المكسور.. طبيب يكشف مصرع 14شخصًا وخطف 60 آخرين في هجوم بشمال غرب نيجيريا
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون يتعهد باستثمار 150 مليون دولار لدعم المناطق الريفية

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

 تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 150 مليون دولار في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لدعم مكافحة الفقر وتغير المناخ في المناطق الريفية.

 

txt

ماكرون يُرحّب بتجربة الزي المُوحد في بعض المدارس الفرنسية

txt

ماكرون يُؤكد: "العسكريون في النيجر يحتجزون السفير الفرنسي"

 وقال ماكرون في رسالة مصورة أذيعت خلال حفل خيري أقامته منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الهادفة للربح في نيويورك إن فرنسا قررت استضافة وتنظيم عملية تجديد موارد الصندوق، وتطلق من خلال هذا الالتزام دعوة للمساهمة.

 و(إيفاد) هو صندوق تابع للأمم المتحدة مقره روما ويعمل على معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية.

 وقالت كريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية إن بلادها تعهدت أيضًا بتقديم 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لصندوق الأمم المتحدة العالمي لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (التعليم لا ينتظر) خلال الفترة 2023-2026.

 

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

فرنسا تدين العملية العسكرية في كاراباخ وتدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

ماكرون: النزاع الأوكراني لم يكن أولوية قمة مجموعة العشرين
الجريدة الورقية