انتصارات بالجملة للمصريين بالجولة الأولى لبطولة فاروز بول الدولية لناشئى التنس

شهدت الجولة الأولى من منافسات بطولة فاروز بول (Pharaohs Bowl)الدولية الثانية لناشئى وناشئات التنس احدى جولات بطولة تن برو العالمية والمقامة حاليا بنادى الجزيرة انتصارات بالجملة للاعبين المصريين .

وحقق الفوز فى الجولة الاولى كل من يوسف وليد واحمد سامح وعمرو حامد ورشيد العفيفى وكريم ضياء وخديجة محمود وعمر يوسف واحمد طارق وانس وليد وليلى الرفاعى وتميم كريم ونيرة ابراهيم وزينة الصواف وجوناثان ادوارد وخالد ابراهيم وعبدالله يحيى ودينارا ياسر وفريدة احمد واوليفر فرانسيس وعمر طه وإسماعيل هشام ونورا كريم ومريم يوسف وهشام عبد الرحمن واحمد ايمن.

وتتواصل غدا الاثنين منافسات البطولة بمزيد من المباريات المثيرة والممتعة.