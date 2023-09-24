لمرضى السكري.. أفضل الطرق لخفض نسبة السكر في الدم

يوصي خبراء بريطانيون من منظمة Diabetes UK باتباع نظام غذائي يعتمد على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض كأحد أفضل الطرق لخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر، ولقد وجد أنه فعال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة وغير مرتفعة.

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مؤشر على مدى كثافة إطلاق السكر في الدم بعد تناول منتج معين، وذلك لأن الجسم يمتص أنواعًا مختلفة من الكربوهيدرات بمعدلات مختلفة. يتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ببطء، مما يمنع الارتفاع الحاد في نسبة السكر في الدم ومعه ارتفاع الأنسولين.

وبالإشارة إلى دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة التابعة لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية، ذكر الخبراء أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري يجب أن يتناولوا الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حسبما كتب إكسبريس وبحسب الأطباء، فقد توصلت الأبحاث إلى أن مثل هذا النظام الغذائي يحمي من تقلبات نسبة السكر في الدم ويساعد على تقليلها.

ويوصون على وجه الخصوص بتناول الخضار والمكسرات والبقوليات وبعض الحبوب الكاملة والتونة والخضروات الورقية والبيض.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فإن الأفوكادو هي واحدة من أفضل الأطعمة، وقال الخبراء إن استهلاكه يساعد مرضى السكري على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والتي ينصح مرضى السكري بتجنبها تشمل منتجات السكر والحلوى والخبز الأبيض والأرز الأبيض والبطاطس.