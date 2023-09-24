طبيب يحذر.. أطعمة لا ينبغي أن يتناولها أصحاب الـ 60 عامًا

ووفقا لأخصائية التغذية ماريات موخينا، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ألا يتناولوا الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع.

وقال موخينا في إحدى المقابلات إن تغذية الأشخاص بعد سن الستين يجب أن تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالأطعمة التي يؤدي استهلاكها إلى زيادة مستويات السكر في الدم وفقا للطبيب، في هذا العصر، يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بشكل حاد - ومما يسهل ذلك، من بين أمور أخرى، حقيقة أن البنكرياس مرهق ويتأقلم بشكل أسوأ مع إنتاج الهرمونات التي تنظم نسبة السكر في الدم.

وفي هذا الصدد، أشار موخينا إلى الأطعمة التي لا ينبغي أن يتناولها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. الميزة المشتركة بينهما هي ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، مما يعني أنه بعد تناول المنتج، يرتفع مستوى الجلوكوز في دم الشخص بشكل حاد.

عادةً ما يتم تحميل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بالكربوهيدرات البسيطة والسكريات وواحد من هؤلاء هو التين.

“100 جرام من التين تحتوي على 57 جرام من الكربوهيدرات. هذا يعني 11 ملعقة كبيرة من السكر وقال الطبيب لموسكو 24: "لا ينصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بتناوله".

كما أن أخصائي التغذية مقتنع بأن كبار السن لا يجب أن يأكلوا المشمش المجفف كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات.

و100 جرام من المشمش المجفف تحتوي على 55 جرامًا من الكربوهيدرات الصافية ويجب ألا يتناولها كبار السن.

وأكد موخينا: الاستهلاك المتكرر للأطعمة التي تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم قد يكون عاملاً في الإصابة بمرض السكري.