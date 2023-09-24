حسين الشحات: الفوز على سان جورج يمنحنا دفعة معنوية في دوري الأبطال

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي، في ‏المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.‏

وقال الشحات إن تسجيله هدفين في شباك سانت جورج يعد نتاج مجهود جميع اللاعبين، وإن ‏الأهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الفوز في ضربة البداية بمشواره في دوري أبطال أفريقيا. ‏

وأكد الشحات أن هناك منافسة قوية وبشرف بين جميع اللاعبين وفي جميع المراكز ‏داخل الملعب، وهو ما يصب في مصلحة الفريق، وأنه رغم المنافسة إلا أن هناك حالة من ‏الحب بين الجميع.‏

وأشار إلى أن اللعب للأهلي يحقق إضافة كبيرة لأي لاعب ويزيده شرفًا من ‏خلال التتويج معه بالبطولات، وأن أي لاعب ينضم للنادي ينسجم سريعًا مع الفريق مثلما ‏حدث مع إمام عاشور الذي يعد إضافة كبيرة. ‏

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا خلف اللاعبين لمساندة ‏الفريق، وأن استمرار دعمهم يزيد الأهلي إصرارًا ورغبة في مواصلة انتصاراته وتحقيق ‏المزيد من البطولات.

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبدالقادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏