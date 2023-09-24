«التعمير والإسكان» يشارك فى فعاليات معرض «أهلا مدارس»

يشارك بنك التعمير والإسكان فى فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بهدف توفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 29 من الشهر الجارى.

ويقدم البنك من خلال مشاركته فى معرض «أهلاً مدارس» باقة متنوعة من الأنشطة تستهدف دعم توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى لتعزيز ثقافة الشمول المالى، وذلك من خلال توفير ماكينات الصراف الآلى بداخل المعرض، وتقديم التوعية المالية والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين بالمعرض.

وتأتى مشاركة بنك التعمير والإسكان فى فعاليات معرض أهلا مدارس 2023، فى إطار تعزيزه لثقافة الشمول المالى، واستهداف وجذب فئات جديدة من العملاء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.