ماراثون رياضى احتفالاً باليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة لرفع الوعى بالمرض

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة (CML)، تعاون المعهد القومى للأورام مع شركة نوڤارتس فارما مصر وفريق كايرو رانرز من أجل رفع الوعى بالمرض، وتسليط الضوء على أحدث التطورات فى علاج سرطان الدم وأمراض الدم الأخرى.

واستلهامًا من الفكرة الرئيسية التى يدور حولها اليوم العالمى للتوعية بمرض اللوكيميا الميلودية المزمنة (CML) لعام 2023 والتى جاءت تحت شعار #رحلتك_رحلتنا، تم تنظيم مبادرة فى مصر لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوعية المواطنين بالمرض، بالإضافة إلى توجيه الدعم للمرضى وذويهم، حيث تعاون المعهد القومى للأورام ونوڤارتس مصر مع كايرو رانرز فى تنظيم ماراثون رياضى بهدف بث الأمل فى نفوس مرضى سرطان الدم مع الترويج لنمط حياة صحى بين جميع المشاركين فى الحدث. ويشار إلى أن شعار المبادرة المحلية جاء تجسيدًا للفكرة الرئيسية لليوم العالمى للوكيميا الميلودية المزمنة (CML) هذا العام، حيث اجتمعت كافة فئات المجتمع لدعم ومساندة المرضى فى رحلتهم العلاجية. وانطلقت فعالية الماراثون من أمام مستشفى 500 500 لعلاج الأورام فى الشيخ زايد والتى تمثل أملًا جديدًا لجميع مرضى السرطان فى مصر وشارك فيها نحو 500 شخص.

وتجدر الإشارة أنّ هناك ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون شخص قد أصيب باللوكيميا الميلودية المزمنة (CML) حول العالم، وهو ما يشكل حوالى 51٪ من جميع حالات سرطان الدم (اللوكيميا). وينشأ مرض اللوكيميا الميلودية المزمنة عند قيام الخلايا المسئولة عن إنتاج الدم فى نخاع العظام بإنتاج عدد كبير جدًا من خلايا الدم البيضاء، وهو ما يتسبب فى تضخم ملحوظ فى الطحال، وانتشار الخلايا السرطانية بنخاع العظام، وحدوث أنيميا حادة، وقد يؤدى ذلك إلى الإصابة بسرطان حاد فى الدم أو لوكيميا ميلودية.

وأوضح الدكتورمحمد عبد المعطى، أستاذ طب الأورام وأمراض الدم وعميد المعهد القومى للأورام، جامعة القاهرة: أن فكرة إنشاء المعهد القومى للأورام بدأت فى خمسينيات القرن الماضى، ثم تبلورت بصورة سريعة حيث تم إقامة المبنى الرئيسى القديم للمعهد (المبنى الشمالي) فى الستينيات وبدأ العمل فيه عام 1969 بسعة 270 سريرًا وطاقم يتألف من 40 طبيبًا و150 مساعدًا للتمريض وفرق الدعم الطبى، كانوا يقومون جميعًا بخدمة 5700 مريض جديد و8000 مريض من خلال العيادات الخارجية وفقاً لإحصائيات العام الأول بعد افتتاحه. وبمرور السنين، خضع المعهد القومى للأورام لعدة توسعات، بما فى ذلك بناء المبنى الجديد (المبنى الجنوبى) فى نهاية الثمانينيات. وفى السنوات الأخيرة، تم افتتاح مستشفى سرطان الثدى التابع للمعهد فى القاهرة الجديدة، والذى يعتبر أول مركز متخصص لجراحات سرطان الثدى والعلاج والبحوث الطبية فى مصر والشرق الأوسط. وحاليًا تصل سعة المعهد إلى 500 سرير (بما فى ذلك 46 سريرًا للعناية المركزة) و155 سريرًا للعلاج الكيماوى والعلاج الموجه الذى يتم خلال نفس اليوم. ويعمل حاليًا فى المعهد 860 طبيبًا، بما فى ذلك الأساتذة وأساتذة التعليم المساعدين، بالإضافة إلى 540 ممرضة يخدمن 315٫000 مريض سرطان سنويًا، منهم 26٫500 مريض جديد كل عام، وهو ما يشكل حوالى خُمُس مرضى السرطان فى مصر».

واستكمل الدكتور عبد المعطى حديثه عن المعهد القومى للأورام قائلًا: «يُجرى المعهد 10,000 عملية جراحية وجراحة مناظير، بالإضافة إلى 98,000 جلسة علاج كيماوى، و17,000 جلسة علاج إشعاعى، كما يتولى رعاية 7200 مريض فى القسم الداخلى كل عام. وبالإضافة لكل هذه الخدمات، يضم المعهد عيادات للكشف المبكر عن السرطان، والعلاج الغذائى، وتقديم الدعم النفسى لمرضى السرطان. ويعمل المعهد القومى للأورام حاليًا على وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومى للأورام الجديد فى مدينة الشيخ زايد (المعروف أيضاً باسم مستشفى 500 500) والذى تصل سعته إلى 360 سريرًا للقسم الداخلى، منهم 100 سرير للعناية المركزة و38 غرفة لزراعة نخاع العظام. ويضم المستشفى 180 سريرًا فى وحدة العلاج النهارى، و21 غرفة عمليات كبرى، ومجموعة من العيادات المتخصصة لتشخيص وعلاج الأنواع المختلفة من السرطان. علاوة على ذلك، تم تجهيز المستشفى الجديد بمجموعة واسعة من معدات التشخيص بالأشعة، وأجهزة العلاج الإشعاعى، وأحدث المختبرات. ومن المقرر أن تعزز هذه التوسعات بشكل كبير من قدرة المعهد الاستيعابية للمرضى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتقليل قوائم الانتظار بصورة ملحوظة».

وصرح محمد صبرى، مدير إدارة دعم الأسواق وتوفير الدواء فى نوڤارتس فارما مصر: إن علاج سرطان الدم وأمراض الدم المختلفة يتطلب امتلاك القدرة المستمرة على الابتكار فى مجالات العلاجات الموجهة والجينية والخلوية والعلاج المناعى، وهى مجالات تتمتع فيها نوڤارتس بريادة عالمية مشهود لها؛ حيث نجحنا على مدار أكثر من عقدين فى تطوير علاجات مبتكرة لمرضى اللوكيميا الميلودية المزمنة، وهو ما مهد الطريق لنشأة عصر جديد للعلاجات الموجهة لسرطان الدم، مما جعل اللوكيميا الميلودية مرضًا مزمنًا بعد أن كان مرضًا مهددًا لحياة المرضى.