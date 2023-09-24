13 ألف جنيه.. تعيد سمع «فهد»

الطفل «فهد رمضان جلال» يبلغ من العمر 8 سنوات، يدرس بالصف الثالث الابتدائى، منذ ولادته اكتشف الاطباء إصابته بضعف سمع عصبى حسى شديد بالاذنين، ويحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ 4 سنوات أجريت له جراحة زرع قوقعة بالاذن اليمنى.

واستمر الطفل فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، الا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الاشياء المطلوبة الان تتكلف اثنى عشر ألفًا وستمائة وخمسين جنيها، هذه المبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والأم لديها ابناء بمراحل التعليم المختلفة، و2 أطفال منهم بنفس المرض، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفل مهدد بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف تقريبا اثنى عشر ألفًا وستمائة وخمسين جنيها، كما يحتاج الطفل جلسات تخاطب يوميا تتكلف ألفًا وخمسمائة جنيه شهريا.

جاءت أم الطفل الى عيادة الوفد تبحث عن الامل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت الاب عامل بسيط باليومية، و للاسف إن التأمين الصحى يرفض عمل الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع «القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.