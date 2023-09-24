نجوم منتخب الجولف سعداء بالتكريم

اعرب نجوم المنتخب الوطنى الاول للرجال للجولف عن سعادتهم البالغة بالتكريم الذى اقامه لهم اتحاد الجولف بنادى الجزيرة بمناسبة الحصول على المركز الاول للفردى والثانى للفرق.

واكد نجوم المنتخب عيسى ابو العلا ودين نعيم ومحمد ابو العلا على ان التكريم يحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعرق لمواصلة رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية .

ومن جانبه اشاد نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير بلاعبى المتتخب الوطنى وبالنتيجة الطيبة التى حققوها فى البطولة العربية بالمغرب.

واكد ابو الخير ان اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وبذلوا اقصى جهدهم واحرجوا الفريق المغربى على ارضه وبالاخص لاعبنا عيسى ابو العلا الذى حصل على ذهبية الفردى مكررا إنجاز لاعبنا دين نعيم الذى حققه فى نسخة 2019 ايضا.

اضاف قائلا ان الجولف المصرى فى تطور دائم من افضل الى افضل وفى جميع الاتجاهات رياضيا وسياحيا.

اقيم حفل التكريم فى نادى الجزيرة بحضور رئيس النادى شريف سيف النصر ونائبه المهندس ايهاب لهيطة ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس خالد الصيرفى ورئيس لجنة الجولف بنادى الجزيرة المهندس حسين سرور.

وتسلم اللاعبون الثلاثة شهادات التقدير والتكريم فيما تسلم الدكتور محمد الشامى بالإنابة عن نجله نجم المنتخب ادم الشامى الذى حالت ظروف الدراسة دون حضوره.

وتم احضار تورتة خصيصا بتلك المناسبة وقام بتقطيعها شريف سيف النصر وتيمور ابو الخير وبطل العرب عيسى ابو العلا.