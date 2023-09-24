وزير الرياضة يهنئ منتخب التايكوندو بحصد المركز الأول بالترتيب العام لبطولة صربيا الدولية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة المنتخب مصر الأول للتايكوندو بعد فوزه بالمركز الأول فى الترتيب العام ببطولة صربيا الدولية المفتوحة بعد احراز لاعبي المنتخب 5 ميداليات متنوعة من أصل ثمانية لاعبين بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات بالبطولة.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بأداء منتخب مصر للتايكوندو، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكداً علي أن هذا الفوز يعكس تطور الرياضة في مصر وجهود التطوير والاستثمار التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بالاضافة الي الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة المصرية من القيادة السياسية.

وأكد "صبحي" علي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل علي تحفيزهم لتحقيق المزيد الانجازات في المستقبل، كما أكد علي حرص الدولة المصرية علي توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

أشار الدكتور أشرف صبحي الي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بمواصلة الجهود لتوفير البيئة المناسبة لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على المستوى الدولي.