طعنه بمفك .. مقتل سوداني على يد صديقه

لقي سوداني حتفه طعنًا بمفك على يد صديقه بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية مقتول بطعنات مفك.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سوداني آخر بسبب خلافات مالية ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها المتهم بإحضار مفك وطعن الأخير مما تسبب في وفاته.



وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



وفي واقعة آخرى استدراج 5 أشخاص شاب في العقد الرابع من العمر حال قيادته سيارته الخاصة على طريق «كفر الزيات - طنطا» بالقرب من قرية شبرا النملة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية والتعدي عليه بالضرب المبرح وسرقة سيارته الخاصة به بسبب خلافات مالية بينه وبين آخر وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شاب يدعى «سامح. س» ويبلغ من العمر 33 عامًا، ومقيم بقرية كفر النصارية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه وسرقة سيارته.



وبعمل التحريات اللازمة، أمكن ضبط 2 من المتهمين وأرشدوا عن مكان اختباء السيارة، وجاري عمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة لضبط المتهمين الآخرين، تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة للتحقيق فيما نسيب إليهم من اتهامات.