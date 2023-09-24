خطفوه وسرقوا سيارته.. القبض على متهمين تعدوا بالضرب على شاب

استدراج 5 أشخاص شاب في العقد الرابع من العمر حال قيادته سيارته الخاصة على طريق كفر الزيات بطنطا بالقرب من قرية شبرا النملة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية والتعدي عليه بالضرب المبرح وسرقة سيارته الخاصة به بسبب خلافات مالية بينه وبين آخر وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شاب يدعى «سامح. س» ويبلغ من العمر 33 عامًا، ومقيم بقرية كفر النصارية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه وسرقة سيارته.



وبعمل التحريات اللازمة، أمكن ضبط 2 من المتهمين وأرشدوا عن مكان اختباء السيارة، وجاري عمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة لضبط المتهمين الآخرين، تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة للتحقيق فيما نسيب إليهم من اتهامات