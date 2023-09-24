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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بدء الدراسة للجاليات المصرية والعربية بلندن.. صور

بدأ الدراسة للجاليات
بدأ الدراسة للجاليات المصرية بلندن

بدأت الجالية المصرية في لندن، العام الدراسي الجديد، حيث استقبل المركز الثقافي المصري بلندن المدرسة المصرية، أبناء الجاليات المصرية والعربية والإسلامية ، للتقديم والتسجيل للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

جاء ذلك بمقر المدرسة في ( 24 Haverstock Hill, Chalk Farm, London NW3 2BQ ).

كما تم شرح المناهج التى تقم المدرسة بتدرسها وطرق التدريس والمنهج المناسب للطالب سواء المنهج المصرى أو منهج اللغة العربية والدين ومساعدة أولياء الأمور بملء إستمارات التسجيل والتعرف علي المدرسين ورُؤساء الأقسام .

 

يذكر أن العام الدراسي الجديد للجاليات المصرية والعربية بلندن قد بدأ أمس ٢٣-٩- ٢٠٢٣

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