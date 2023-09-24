مصرع 16 شخصًا في حريق منجم للفحم في بالصين

لقي 16 شخصا مصرعهم بعد أن حوصروا خلال اندلاع حريق بمنجم للفحم جنوبي الصين، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

اندلع الحريق في منجم شانجياوشو للفحم في مدينة بانتشو بمقاطعة قويتشو.

وقالت حكومة مدينة بانتشو في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم حوصروا بعد اشتعال النيران في حزام ناقل.

ولا تزال الصين، وهي المصدر الأكبر للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من التوسع الهائل في قدرتها على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعززت صناعة تعدين الفحم في البلاد أوضاع السلامة للعمال في السنوات الأخيرة، لكن الوفيات ما زالت تقع برغم ذلك.

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