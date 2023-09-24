عاجل
فرض حظر التجول بمنطقة دونيتسك الأوكرانية
الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 16 شخصًا في حريق منجم للفحم في بالصين

أرشيفية
أرشيفية

لقي 16 شخصا مصرعهم بعد أن حوصروا خلال اندلاع حريق بمنجم للفحم جنوبي الصين، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد.

 

txt

الصين: نسعى للتعاون مع كوريا الجنوبية للارتقاء بشراكة استراتيجية

txt

معرض الصين والدول العربية يختتم أعماله غدًا بمدينة بتشوان

اندلع الحريق في منجم شانجياوشو للفحم في مدينة بانتشو بمقاطعة قويتشو.

وقالت حكومة مدينة بانتشو في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم حوصروا بعد اشتعال النيران في حزام ناقل.

ولا تزال الصين، وهي المصدر الأكبر للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من التوسع الهائل في قدرتها على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعززت صناعة تعدين الفحم في البلاد أوضاع السلامة للعمال في السنوات الأخيرة، لكن الوفيات ما زالت تقع برغم ذلك.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

تدريبات الصين تثير مخاوف تايوان

أمريكا تُحيي برنامجًا سريًا للتجسس على الصين (تفاصيل)
الجريدة الورقية