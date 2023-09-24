إحالة طبيب التخدير المتهم بقتل والديه لمستشفى الطب النفسي

أمرت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية اليوم الأحد، إحالة طبيب التخدير المتهم بقتل والديه إلى مستشفى الطب النفسي، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته ما إذ كان مصابا بعلة عقلية أو نفسية من عدمه، وحبسه على ذمة التحقيقات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية القبض على طبيب تخدير بعد اتهامه بقتل أبيه وأمه المسنين داخل شقتهما حيث كان يقيم معهما بمنطقة فيصل بسيدي بشر.

وبدأت نيابة المنتزه أول تحقيقاتها في مقتل مسن وزوجته داخل شقتيهما بشرق المحافظة، فيما تشير أصابع الاتهام إلى نجلهما طبيب التخدير الذي أنهى حياتهما، بينما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها فى الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية من خلال شهادة الجيران أن المتهم طبيب تخدير يعتقد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه عقب تنفيذ جريمته توجه للمسجد المجاور للمنزل وظل يبكي بشدة ويؤذن ويهذي بكلمات غير مفهومة وهو ما أثار استغراب رواد المسجد قبل أن يتم اكتشاف الجريمة وأن مكتشف جريمة قتل المجني عليهما نجلهما الثاني.



وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جُثة رجل مسن وزوجته متوفيين فى منزليهما بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول، إلى موقع الحادث وتبين العثور على جثة رجل وزوجته غارقين في الدماء.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة نجلهما يعمل طبيب تخدير فجرى ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة أول المنتزه لبدء التحقيق معه.

وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

