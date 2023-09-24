علوم أزهر أسيوط : نساهم في رفع تصنيف الجامعة على مستوى العالم

أعلن الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر الدولي السادس، أن الأكاديميين بالجامعة رفعوا راية الوطن عالية في كافة المحافل العلمية في العالم.

وأوضح عميد الكلية خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس للكلية والذي أقيم تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تحت عنوان: “آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023” أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ساهموا في رفع تصنيف الجامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا من خلال العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جوائز التميز العالمية.

وأعرب عميد الكلية رئيس المؤتمر الدولي السادس عن خالص شكره للدكتور عبد الدايم نصير عميد الكلية الأسبق ومستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على إنجازاته العلمية والأكاديمية، ولجهوده المخلصة التي أثمرت أن تصبح الجامعة منارة علمية وكونها أول جامعة تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.