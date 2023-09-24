زيزو: الوقفة على المسرح ليفل الوحش لأي ممثل

حكت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» مشوارها منذ بداية دخولها في عالم التمثيل، قائلة إنها فوجئت بفريق التمثيل موجود بكلية التربية أثناء دراستها، فبدأت التجربة وشاركت في العديد من المسرحيات داخل إحدى الجامعات أثناء الدراسة.

وأكدت أن الدراسة والتمثيل لا يوجد بينهما فرق قائلة: «الوقفة على المسرح يعتبر ليفل الوحش بالنسبة لأي ممثل، لأن فيه ممثلين شاطرين بس ماعندوش القدرة أنه يقف على خشبة المسرح.

وأضافت «ويزو» خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر فضائية «cbc» أنها أول عمل لها كانت أثناء دراستها في الفرقة الأولى بكلية التربية من العام الجامعي الأول، أثناء مشاركتها في مسرحية «الجريمة والعقاب»، برفقة زوجها الفنان شريف حسني قائلة: «دوري في هذه المسرحية كان بنت اسمها ماريا صاحبة حانة شخصيتها قوية، وشريف كان ده أول عمل مسرحي شارك معايا فيه بس الوقت دا ماكناش مرتبطين».

ولفتت ويزو إلى أن أول تصفيقة من الجمهور في هذا العمل، كان بالنسبة لي مشهد لم أصدقه، قائلة: «أول دخلة للمسرح ببقي مخضوضة، ومسألة إنك تشدي انتباه الجمهور، وأنا على المسرح كان عمل شاق بالنسبة لي واحتجت لوقت أطول للعمل على أي دور أقوم به في أي عمل درامي».

وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا».

علاقتي قوية بنجوم مسرح مصر

وأضافت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن أن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: «عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون.

وتابعت خلال حوار ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «بذلت مجهودا كبيرا في مسلسل خلصانة بشياكة، وجالي فيه وتر أكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الإفيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفة لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدّم عليها، والشغل معاه ممتع».