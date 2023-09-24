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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب بالإمارات

الإمارات
الإمارات

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أعداد المتقدمين لشغل منصب وزير الشباب خلال اليوم الأول من الإعلان الذي طرحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

 

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إنها استقبلت 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات خلال اليوم الأول، بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المنصب.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة إلى الشباب قال فيها إنه يبحث عن شاب أو شابة ليكون وزيرا في الحكومة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيرا أو وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات».

وأضاف: «نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه».

وتابع الشيخ محمد بن راشد: «نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected]، والله الموفق أولا وأخيرا لكل خير».

 

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