أغرب المسابقات.. “الوحل” والخمول والكسل ومارثون الغابة

المسابقات الطريفة وغير الطبيعية والتقليدية، واحدة من المسابقات التي لم تكن منتشرة في الكثير من دول العالم، إلا أن هناك بعض الإدارات التي تعتمد تلك المسابقات من أجل إحداث تغير في أساليب المسابقة وشكلها والجوائز المقدمة، لتحظى المسابقة باهتمام كبير من الكثير من دول العالم.

المسابقات الطريفة وغير التقليدية

وتقام بعض المسابقات الطريفة وغير التقليدية بمختلف أنحاء دول العالم، مقابل الحصول على عائد مادي كبير يحفز الكثيرين على المشاركة بها، وإليكم المسابقات الطريفة والغريبة وغير التقليدية:

ــ بداية من مسابقة بدولة مونتينيجرو، ويكون في المتسابق مطالب بالبقاء لأطول فترة ممكنة مستلقي على ظهره، وهم في حالة من الخمول والكسل، وتتم هذه المسابقة مقابل الحصول على ألف يورو، ما يعادل نحو 33 ألف جنيه.

ــ مسابقة الوحل

"الوحل" يكون عبارة عن مزيج يتشكل بعد سقوط الأمطار أو بالقرب من منابع المياه، وهذه المرة هي مسابقة يشارك فيها لاعبي كرة قدم من أجل التنافس على الفوز والاستمرار للعب على داخل المستنقعات الطينية، وتعد بطولة دولية تقام سنويًا في فنلندا، وبدأت هذه الممارسة كتمرين رياضي للجنود قبل عقود طويلة بعدد من دول العالم.

الجري في الغابة

هو في العادة مارثون من الجري وثلاث أشكال أخرى من التنافس، يتم في غابات الأمازون، وهو عبارة عن رحلة تستغرق سبعة أيام عبر بعض أكثر التضاريس خطورة، مقسمة لثلاث فئات، ماراثون، وسباق من أربع مراحل بطول 79 ميلاً، وسباق من ست مراحل بطول 158 ميلاً.