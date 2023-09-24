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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

متوفى راح يجدد البطاقة .. قصة منشور غامض عبر فيسبوك (فيديو)

فيسبوك
فيسبوك

قال الإعلامي محمد الباز، إن اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان، والتي يتم الإنفاق عليها بسخاء، لا تتوقف عن التشويش على إنجازات البلد، وما يتحقق على الأرض. 

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللجان الإلكترونية تستهدف أن يعيش الناس في قلق وحيرة طول الوقت، وأن يطعنوا في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، منوها إلى أن غرض اللجان الإلكترونية الشوشرة على أي منجز. 

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أنت متوفى

واستعرض "الباز"، رسالة مكتوبة، تتناقلها لجان الإخوان "أنا روحت أجدد البطاقة قالولي أنت متوفى من سنة.. أعمل ايه؟"، منوها بأن الرسالة موجودة على عشرات الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وتابع: "الرسالة قد يراها البعض عادية، لكن دي محاولة للطعن في الانتخابات الرئاسية، وإشارة إلى أن هناك أسماء مكتوب أنها متوفية". 

وأردف: "لازم ننتبه، لأنها تعكس إصرار الجماعة على الطعن في الدولة ومؤسساتها وإنجازاتها.. ده مش هزار لكن ضرب في البلد".

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