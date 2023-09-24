الأدوية الهرمونية يمكن أن تسبب تجلط الدم.. طبيبة توضح

حذر الطبيبة الروسية تاتيانا رومانينكو في حديث مع موسكو 24 من أنه إذا تم استخدام الأدوية الهرمونية بشكل غير صحيح، فإن خطر الإصابة بتجلط الدم ينشأ ويزداد.

وأشارت الطبيبة إلى أنه "عليك أن تفهم أن بعض الأدوية تميل إلى زيادة تخثر الدم، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم".

على وجه الخصوص، وصفت رومانينكو الأدوية الهرمونية بأنها أدوية يمكن أن تسبب تجلط الدم ونصح بأن تكون أكثر حرصًا وانتباهًا لاستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

قالت الطبيبة: "الاستخدام غير المنضبط للأدوية الهرمونية يمكن أن يسبب تجلط الدم".

وأكدت تاتيانا رومانينكو أن هذه الأدوية يجب أن تؤخذ حصريًا بناءً على توصية الطبيب ووفقا لها، لا يمكن إلا للعامل الصحي المحترف أن يصف الدواء بشكل صحيح بالجرعة الصحيحة، مع مراعاة موانع الاستعمال.