ويزو: تعلمت من أحمد مكي مجريش خلف الإفيه

أكدت الفنانة دينا محسن الشهيرة ب ويزو أن علاقتها بزوجها دائمًا في مواجهة الشائعات بالاختلاف والانفصال، مضيفة: «ساعات بتطلع شائعات عن علاقتي بزوجي شريف وانفصالنا، وارتباطنا كان عجيب ولقينا نفسنا مبدئيا بنتكلم لفترات طويلة في الموبايل وبعدين نخرج مع بعض وبعدها ارتبطنا».

علاقتي قوية بنجوم مسرح مصر

وأضافت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» أن علاقتها قوية بنجوم مسرح مصر ولا يمكن أن يختلفوا على أرض المسرح خلال العروض، قائلة: «عمرنا ما نشد مع بعض على المسرح لأننا بنكون على الهواء ولكن نسيان الجمل بيضحكنا وكل واحد منهم له لون.

وتابعت خلال حوار ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «بذلت مجهودا كبيرا في مسلسل خلصانة بشياكة، وجالي فيه وتر أكيلس واللبس كان صعب، وعملت مع أحمد مكي دور في الكبير قوي وتعلمت منه مجريش ورا الإفيه وقبل الشغل كنا نعمل بروفة لو فيه إفيهات نبدأ نقولها وهو يخدّم عليها، والشغل معاه ممتع».