مهرجان الغردقة السينمائي: استخدام تقنية جديدة في تصوير فيلم "المستشفى والرهان"

نظمت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة، مساء اليوم الأحد، للفيلم المصري السعودي "المستشفى" إخراج مجمد جمال الحديني، والذي تم عرضه العالمي الأول مساء أمس ضمن فعاليات الدورة الأولى للغردقة السينمائي.



حضر الندوة من فريق العمل المنتج السعودي نايف صالح، والمشرف العام على الإنتاج مروان الأشعل، وبطلة العمل نور أبو البيه، والمخرج محمد جمال الحديني، بمشاركة المخرج دكتور خالد بهجت، وأدارتها الناقدة منة عبيد.



وتحدث المخرج محمد جمال الحديني، عن فكرة الفيلم واختيار فريق العمل قائلًا إنه اعتمد على قصة حقيقية لمستشفى تعرضت للحريق في الاسكندربة، واختارها لتكون موقع تصوير الفيلم، والذي يدخل من خلاله إلى منطقة جديدة وهي عالم صناعة المحتوي الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديم صورة من الداخل لهذا العالم الذي اتسع واصبح موجودا ومؤثرا بقوة في مجتمعاتنا.



وأشار مخرج المستشفى، إلى اختياره لـ"بلوجر" للعب دور البطولة، وحتي الممثلين الاخرين لهم علاقة بهذا العالم حتى يكون الأداء على الشاشة طبيعي.



وكشف عن اعتماده على تقنيات تصوير مختلفة حيث استخدم كاميرات المراقبة الى جانب كاميرات السينما والمزج بينهما.

ونفى ان يكون قد شعر بخوف من هذه المغامرة، وقال نحن نصنع مادة للترفيه، فلماذا لا نجرب؟.

وأشارت نور بطلة الفيلم الى انها وزملائها احمد أبو رية، واحمد غنام وفرح استفادو من التصوير داخل المستشفى، كانوا يشعرون بالرعب فعلا ولم يكن الأداء مصطنع.

وعن الفيلم قال د. خالد بهجت أنه عمل جريء ومبتكر ، تخطى اصحابه تقاليد السينما المتعارف عليها في صناعة الفيلم، وان مخرجه كسر التابوهات السينمائية، مشيدا بتقنيات التصوير، وأداء الممثلين، وجرأة أختيار الموضوع.

وقال مروان الأشعل بأن دخوله عالم الإنتاج جاء بفضل الصداقة التي تجمعه بالمخرج محمد جمال الحديني منذ سنوات الطفولة، وعندما عرض عليه الفكرة شجعه لايمانه بانه قادر على تقديم عمل فني جيد، وشاركهم هذا الحماس صديق ثالث هو رجل الأعمال نايف صالح، وخلال أيام قليلة كانوا قد انتهوا من استيفاء أوراق الفيلم لتبدأ رحلة تحويل الفكرة الى شريط سينما.

بينما تحدث الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان عن فكرة الإنتاج العربي المشترك، والعلاقة الراسخة بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى موعد إقامة الندوة، والذي يوافق الإحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة أهدى درع المهرجان للمنتج نايف صالح.

ومن جانبه أكد صالح على أن مصر تظل هي قلب الأمة العربية، مشيرًا إلى أن الفن المصري يلعب دورًا في التحولات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة.