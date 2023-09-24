حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره بعد نجاح البومه رايق

حرص الفنان حمزة نمرة علي توجيه الشكر لجمهوره بعد نجاح ألبومه الجديد رايق.

وكتب حمزة نمرة قائلا: «حبيت أشكركم من قلبي على تشجيعكم ومبسوط جداً بنجاح ألبومي الأخير رايق وعايز أقول إنه حقيقي كان تحدي كبير لينا إننا نعمل ألبوم ينزل على مدار شهر ونصف في موسم الصيف وبأفكار جديدة ومختلفة وغير تقليدية وفي نفس الوقت ينجح، حقيقي ما توقعتش النجاح الكبير ده، فالحمد لله على توفيقه».

‏وأضاف: «أنا بقى عندي قناعة إني ما ينفعش أطوّل في نزول الألبومات زي زمان، وأني أعمل أغاني سينجلز تنزل بشكل منتظم.. وطبعاً هتبقى يوم أربع زي ما اتعودنا».

النجم حمزة نمرة حفلًا غنائيًا اليوم في مالمو بالسويد ويختتم حمزة جولته الغنائية.

حرص الفنان حمزة نمرة على مشاركة جمهوره صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في المطار بعد نجاح حفله أمس في باريس، الذي رفع شعار كامل العدد.

وكتب حمزة نمرة على الصورة قائلًا: «شفت الابتسامة دي فين قبل كده؟ طبعا الصندوق الكبير ده عارفين جواه ايه، جيتارات يا راجل يا طيب.. جيتارات».

وكان أبدي الفنان حمزة نمرة، عن سعادته بنجاح حفله في شيكاغو، الذي رفع شعار كامل العدد، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حيث شارك جمهوره صورا من الحفل، وعلق عليها قائلا: “شكرا على هذا الحدث الذي لا ينسي، لا يمكنني الانتظار لرؤيتكم مره أخرى.

وكان أحيي النجم حمزة نمرة حفلًا غنائيًا في مالمو بالسويد واختتم حمزة جولته الغنائية.

حرص الفنان حمزة نمرة على مشاركة جمهوره صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في المطار بعد نجاح حفله أمس في باريس، الذي رفع شعار كامل العدد.

جوكتب حمزة نمرة على الصورة قائلًا: «شفت الابتسامة دي فين قبل كده؟ طبعا الصندوق الكبير ده عارفين جواه ايه، جيتارات يا راجل يا طيب.. جيتارات».

وكان أبدي الفنان حمزة نمرة، عن سعادته بنجاح حفله في شيكاغو، الذي رفع شعار كامل العدد، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حيث شارك جمهوره صورا من الحفل، وعلق عليها قائلا: “شكرا على هذا الحدث الذي لا ينسي، لا يمكنني الانتظار لرؤيتكم مره أخرى”.

يستعد النجم حمزة نمرة لإحياء حفلًا غنائيًا بمدينة اوترخت الهولندية، وذلك يوم 16 سبتمبر الجاري، وذلك بعد جولة حفلاته فى أمريكا.

شارك المطرب حمزة نمرة جمهوره بروفات حفلاته الغنائية الذي يحييها الفترة الحالية بالولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية احتفالا بألبومه الغنائي الجديد “رايق” والذي طرحه خلال الفترة الماضية.

حيث نشر نمرة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” مقطع فيديو ظهر فيه داخل الاستوديو برفقة فرقته الموسيقية اثناء اجراء البروفات لحفلاته الغنائية وعلق عليها قائلا: “بروڤات لجولة ألبوم رايق”.

أوشكت أغنية النجم حمزة نمرة الجديدة “يا سفينة” على تحقيق أول مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي آخر أغنيات ألبومه الجديد رايق.

وكان كشف حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح آخر أغنيات ألبومه الجديد رايق، والتي تحمل عنوان يا سفينة، قائلا: “آخر أغنية في ألبوم رايق يا سفينة دلوقتي على اليوتيوب و كل المنصات الموسيقية”.

وكان تصدر النجم حمزة نمرة تريند رقم 2 على موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة “مرايات" التي طرحها أمس وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة على يوتيوب، وسط اشادات من متابعيه وجمهوره الكبير.

وتقول كلماتها:" «مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات، وسنين جوّه صورة، وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط، وعقلك لما خطط، يتنطط قلبك يزقطط، لما قالتلك حبيبي، أحلامك مش مقاسك، لأ دي أكبر نمرتين تلاتة، ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس، مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، أيام ما كنت تقدر، وتعدي ليلة كاملة، من غير ما تشوف كابوس، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات».

وكان تصدر النجم حمزة نمرة تريند اليوتيوب، بكليب أغنيته الجديدة “عالم كدابة” من ألبومه الجديد “رايق”، والذي طرحه على موقع الفيديوهات الشهير والمنصات السمعية.

نجحت أغنية “عالم كدابة” للفنان حمزة نمرة فى تحقيق 450 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد 18 ساعة من طرحها عبر المنصات السمعية والإلكترونية.