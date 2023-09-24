اقرأ غدًا بالوفد | اليوم.. دعوة المصريين لانتخابات رئيس الجمهورية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. دعوة المصريين لانتخابات رئيس الجمهورية"

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية .. المشاركة حق دستوري لكل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين

وجدي زين الدين: لماذا يخوض الوفد السباق الرئاسي

مصر: إثيوبيا تخرق القانون الدولي في ملف السد

"شكري" : لا بد من اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي.. "معيط": مصر تدخل في شراكات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة