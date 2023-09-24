الأحد 24 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد | اليوم.. دعوة المصريين لانتخابات رئيس الجمهورية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. دعوة المصريين لانتخابات رئيس الجمهورية"

 

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شراقي يكشف لـ الوفد عن حل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات

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ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة المقبلة أحد أدوات قوة مصر الناعمة

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية .. المشاركة حق دستوري لكل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين

وجدي زين الدين: لماذا يخوض الوفد السباق الرئاسي 

مصر: إثيوبيا تخرق القانون الدولي في ملف السد 

"شكري" : لا بد من اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث 

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي.. "معيط": مصر تدخل في شراكات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة 

 

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