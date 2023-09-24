الشحات يحرز هدف التقدم للأهلي أمام سانت جورج (فيديو)

أحرز حسين الشحات أولى أهداف الأهلي لمباراة المارد الأحمر أمام سانت جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعد مراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الإثيوبي وتسكن الشباك.



تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل سانت جورج:

في حراسة المرمى: باهرو ريجاسا

الدفاع: رمضان محمد - إدوين فريمبونج - أمانويل مينجيشا - هانوك جيربا

الوسط: داويت أليمو - ناتانلي زيليكي - كوامي فريمبونج

الهجوم: أمانويل إندايل - أبيل تالاهون - تيجانو دامي

و لعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.







