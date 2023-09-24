بايرن ميونخ يتربع على صدارة الدوري الألماني..وهاري كين يزاحم أساطير النادي

ظهر فريق بايرن ميونخ، بمحركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ نظرًا لارتفاع عمليات البحث عليه، بعد فوزه الكبير في مباراة أمس أمام فريق بوخوم بنتيجة 7-0، على ملعب "أليانز أرينا"، ليتصدر ترتيب الدوي الألماني موسم 2023-2024 .

وبهذه النتيجة يتربع بايرن ميونخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الثلاثي شتوتجارت ولايبزيج وهوفنهايم برصيد 12 نقطة لكل منهم.

وحقق الغريم التقليدي للبافاري، بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على ضيفه فولفسبورج بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

ورفع دورتموند رصيده إلى 11 نقطة، فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

وحقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره بوخوم بنتيجة 7-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "أليانز أرينا"، فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا" موسم 2023-2024.

هاري كين مع بايرن ميونخ

وصل العالمي كين، لهدفه السابع بأول 5 مباريات له بالبوندسليجا، ليتفوق على جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش".

شارك كين في 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3) بأول 5 جولات في البوندسليجا، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر منذ موسم 2004-2005 على الأقل سوى النرويجي إيرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند.

يذكر أن كين انضم إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 110 ملايين يورو، ليصبح الأغلى في تاريخ البوندسليجا.

وفي ذات الصدد، صعد بايرن ميونخ بطل البوندسليجا في المواسم الـ11 الماضية إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الوصيف ولايبزيج صاحب المركز الثالث وهوفنهايم صاحب المركز الرابع وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب أليانز أرينا واصل هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، تألقه مع النادي البافاري الذي انتقل إليه الشهر الماضي قادما من توتنهام الإنجليزي، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال ست مباريات خاضها مع الفريق على مستوى كافة البطولات.

وحسم النادي البافاري الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بأربعة أهداف دون مقابل.

وافتتح المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 29 ثم أحرز الجناح الدولي ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل هاري كين تألقه وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي البافاري في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وأحرز ماتيس تيل الهدف السادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 81 ثم نال هاري كين لقب هاتريك قبل دقيقتين من النهاية.

وسجل بايرن ميونخ انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد في أول خمس مباريات له هذا الموسم، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه المثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وضع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد لفوز الكبير الذي حققه على بوخوم بنتيجة 7-0، في الوقت الذي ينافسه 3 أندية على الصدارة برصيد 12 نقطة لكل منهم.