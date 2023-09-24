التحقيق في وفاة سيدة مسنة على يد ابنتها في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس المتهمة بالتعدي على والدتها المٌسنة حتى الموت داخل شقتها في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق: مكانتش بتسمع كلامي خالص، وغصب عني ضربتها بعصا على رأسها فماتت.



وكانت البداية بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية وأبلغ الجيران الشرطة وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين العثور على جثة سيدة عمرها 69 عامًا وتُدعى اعتدال.

وأفادت التحقيقات بأن الأهالي أشاروا إلى أن العجوز تعاني من أمراض نفسية، وبمناظرة جسدها تبين وجود آثار اعتداء خاصةً على الرأس واتضح أن هناك شبهة جنائية لاسيما أن الجانى دخل مسكنها بشكل طبيعي.





وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حريق نشب داخل شقة سكنية، بسبب ماسا كهربائيا نتيجة زيادة الأحمال وراء اندلاع النيران، وأنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس وامتدت النيران إلى الأدوار العلوية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس بشارع أحمد عصمت، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.