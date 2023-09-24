ترتيب الدوري الألماني..باير ليفركوزن يزاحم بايرن ميونيخ على الصدارة

يستعرض بوابة الوفد الالكترونية ، ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية الأسبوع الخامس في بطولةالبوندسليجا في الموسم 2023_2024 للموسم الجديد.

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يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بعد لفوز الكبير الذي حققه على بوخوم بنتيجة 7-0 في الدوري الألماني .

أحرز الكاميروني تشوبو موتينج هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 12، بعدها أضاف ماتياس دي ليخت ثالث الأهداف في الدقيقة 29، قبل أن يسجل لوريه ساني رابع الاهداف في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للفريق البافاري.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين هدف بايرن ميونخ الخامس عبر ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ماتياس تيل سادس الأهداف في الدقيقة 81 من صناعة "كين".

قبل أن يختتم هاري كين مهرجان الأهداف لـ بايرن ميونخ بالهدف السابع في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة بعد خوضه 5 مباريات، فيما يظل بوخوم في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط. حقق فريق باير ليفركوزن الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق هايدنهايم، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024، والتي أقيمت على ملعب ستاد باي أرينا.

باير ليفركوزن يزاحم بايرن ميونيخ على الصدارة

افتتح اللاعب فيكتور بونيفاس التهديف في اللقاء لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 9 من الشوط الأول الذي انتهى بهجف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 58 من عمر اللقاء أدرك اللاعب إرن دينكجي هدف التعادل لهايدنهايم، ليسجل ليفركوزن ثلاثة اهداف على التوالي بأقدام جوناس هوفمان وفيكتور بونيفاس وامين عدلي في الدقائق 63 و74 و82، ليحصد أصحاب الأرض الثلاثة نقاط.

بتلك النتيجة يكون فريق باير ليفركوزن قد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وياتي الباير في المركز الثاني بالترتيب والأكثر تسجيلًا والأقوى دفاعًا أيضًا خلف بايرن ميونيخ.

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الخامسة