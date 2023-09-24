رامي جمال عن حفله في الإسكندرية: أكبر مطرب لبس ألوان الكتان بالصيف

أبدي الفنان رامي جمال، سعادته بنجاح حفله الذي أقيم أمس بالإسكندرية، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر رامي جمال صور الحفل وعلق قائلا: «بحفلة إمبارح أبقى أكتر مطرب لبس كل ألوان القمصان الكتان الصيف ده شكرا لكل الجمهور المحترم اللي متعني أنا شخصيا بحضوره وغناه وشكرا لفرقتي الموسيقية والتيم بتاعي كله ومنظمين حفلات إسكندريه المحترمين والمصورين الشاطرين اللي وثقوا اللحظات الحلوه دي وطبعا إنتوا عارفين الحفلات الجايه إن شاء الله الجو هيكون برد وده محتاج لبس تاني وأغاني إيه لو شاطرين.

وكان حرص الفنان رامي جمال على الترويج لأغنيته الجديدة باسم "هيبدأ يتكلم"، وكشف عن موعد طرحها من خلال حسابه على تويتر، ونشر صورة لبوستر الأغنية وكتب قائلاً: "ميعادنا يوم 19 إن شاء الله".

أبدي المطرب رامي جمال، عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله فى الإسكندرية.

حيث شارك رامي جمال جمهوره صورًا له معلقا: "امبارح كان يوم جميل جدا مع جمهور إسكندرية الغالي شكرا لكل اللي حضروا امبارح وغنينا سوا أنا اتبسطت جدا بيكم ومعاكم شكرا لكل اللي تعبوا امبارح علشان الحفلة تطلع بالجمال ده وأشوفكم تاني يوم 21 و23 إن شاء الله".

وكان حرص الفنان رامي جمال، على توجيه رسالة شكر الى جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك على دعمه طوال مشواره الفني.

وشارك رامي جمال جمهوره صورة وكتب قائلًا: «الفترة اللي فاتت كانت مش سهلة عليا خلتني شوية محتاج أفصل لوقت محتاج أدور إيه ناقصني كشخص علشان أكون أفضل إيه ناقصني كفنان علشان أكون أفضل الفترة اللي جاية مفيش فيها غير اجتهاد وتركيز وبس».

رامي جمال

وأضاف رامي جمال قائلًا: «كلمة أخيرة لجمهوري الغالي شكرا على دعمكم من أول أغنية نزلت ولحد الأغنية اللي فاتت واللي جي بأمر الله زي ما حلمت واتمنيت بحبكم جدا».

وطرح رامي جمال أغنيته الجديدة «حكايتنا منهية»، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية على «يوتيوب» وروج للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «ماتخلوش حاجة تنسيكم إن بكرة الخميس ها الخميس، وهحاول أخلي كل خميس للغنوة الحزينة».

نجاح حكايتنا منهية على يوتيوب

يشار إلى أن أغنية "حكايتنا منهية" لرامي جمال حققت نجاحًا كبيرًا على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد أبو نعمة ، ألحان رامي جمال.

رامي جمال

كلمات أغنية “حكايتنا منهية”: “فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ ”.