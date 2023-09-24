القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقضي بعدم قبول طعن كريم حمدي ضد اتحاد الفروسية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم فى الدعوى الأخيرة المقامة من كريم ضد مجلس إدارة اتحاد الفروسية رقم 5503 ق 76 لسنة 2021 بعدم القبول.

وكان كريم حمدي قد أقام دعوى للطعن على نتيجة إنتخابات اتحاد الفروسية و التى جرت فى الجمعية العمومية العادية يوم 28 أكتوبر عام 2021 ، والتى أسفرت عن فوز المهندس هشام حطب برئاسة الاتحاد ، وعضوية كل من ، العميد أحمد نبيل ، والدكتور محمد الشربينى ، وحورية فرغلى ، ومربت فانوس ، وسحر طلعت مصطفى ، ومنال وحيد .

وكان كريم حمدي قد تم رفض أوراق ترشيحه للإنتخابات لعدم استيفائيه شروط الترشيح التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى للاتحاد ، لصدور حكم نهائى ضده فى قضية تهرب ضريبى ، و قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة منه رقم 5515 ق 76 لسنة 2021 والتى أقامها للطعن على إجراءات الجمعية العمومية التى عقد 28 أكتوبر سنة 2021 .

وبعد حصوله على حكم قضائى فى جنحة السب القذف رقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى القاهرة ، بالحكم بالحبس لمدة شهر وكفالة 10 الأف جنيه ، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فى أولى درجات التقاضى ، الأ أن الإستئناف الذى أقامه كريم للطعن على الحكم أيد حكم أول درجة فى الجلسة التى عقدت يوم 13نوفمبر 2022 .