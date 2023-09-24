الاحتلال الإسرائيلي يغلق شوارعًا في القدس بشكل تام

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من الشوارع بشكل كامل في القدس المحتلة، وتم عملية غلق الشوارع بحجة بدء “عيد الغفران”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق عددا من الشوارع بشكل كامل في القدس المحتلة

وتمكنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق مداخل عدد من الأحياء بالمكعبات الاسمنتية بشكل تام لمنع حركه المركبات، ومنعت المواطنين من التنقل حتى مساء يوم غد الإثنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على قطاع غزة، وذلك بعد أن قرر الجيش تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه سينشر معلومات إضافية حول الغارة في وقت لاحق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الأحد، تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل شرقي القطاع.

وجاء في بيان مقتضب للجيش أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية".