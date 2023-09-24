أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات، وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية، وأملاك الدولة، والبيئة، والري، وحماية النيل)، موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.



وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، حيث تم إزالة حالتين بمركز البداري، وإزالة سور من البلوك الأبيض وأعمال ردم قواعد في المهد بقرية العتمانية، وإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بعزبة شنودة وحوض الجنينة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، فضلاً عن ردم حفر أساسات على أراضي زراعية مساحتها 12 سهم بالوحدة المحلية لقرية فزارة التابعة لمركز القوصية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بفك شدة خشبية على مساحة 130مترا تقريبا بالبناء المخالف بحوض خبالة بالمعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب، كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز ديروط.

ونفذت الوحدة المحلية بدشلوط، إزالة حالة بناء مخالفة على الأراضي الزراعية، وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس بالوحدة المحلية بصنبو، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب ومصادرة مواد البناء بحي شرق.

جاء ذلك ذلك خلال حملات برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف