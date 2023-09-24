محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير المستشفيات بمنفلوط وديروط وساحل سليم

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتطوير مستشفيات منفلوط وديروط وساحل سليم النموذجي، فضلاً عن مشروعات القطاع الصحي التي يجرى انشاؤها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري استعدادًا؛ لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية وفق أحدث المعايير الدولية تنفيذاً لخطة الدولة للتطوير والنهوض بالقطاع الصحي، موجهاً بضرورة استمرار المتابعة والمرور الدوري لمراحل العمل وخطوات الإنشاء للاطمئنان على التنفيذ، وفقاً لأقصى معايير الجودة والكفاءة لتقديم كل أوجه الرعاية للمرضى مع الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.



وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن بتلك المستشفيات وآخر مستجدات مراحل التنفيذ التي وصلت إليه كل مستشفى على حدى فضلاً عن مناقشة معوقات العمل وإيجاد حلول لها فضلاً عن مناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات.



وأكد محافظ أسيوط، أهمية دفع وتيره العمل في هذه المستشفيات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات، وتذليل كل العقبات والتغلب على التحديات أمام أعمال التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وفقاً للخطة الزمنية المحددة، موضحاً أن المستشفيات الجديدة بتلك المراكز تعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية المتوفرة على أرض المحافظة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بهذه الأماكن والقرى المجاورة لها.