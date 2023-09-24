المعمل المركزي لمياه الشرب بالفيوم يجتاز اختبارات الكفاءة الفنية

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الفيوم، أن المعمل المركزي لمياه الشرب اجتاز اختبارات الكفاءة الفنية بتميز بين المعامل المشاركة فى الاختبارات البكتريولوجية والبيولوجية.

ويأتي ذلك فى إطار السعي المستمر للمعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق اشتراطات جهات الاعتماد الدولية لاستمرار حصول المعمل المركزى لمياه الشرب على شهادة الجودة 17025.

وفي السياق نفسه أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة، على قيام معمل البيولوجى والبكتريولوجى بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالاشتراك فى اختبار كفاءة فنية (PT) مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة فى نظم الجودة فى الاختبارات التالية (العد الكلى الطحلبى " الطحالب الخضراء – الدياتومات – الطحالب الخضراء المزرقة " – اختبار البكتريا القولونية – اختبار البكتريا البرازية) وتميز معمل الميكروبيولوجى بالفيوم بنتائجه بين جميع المعامل المشاركة وكانت نتائجه من أفضل النتائج. وتمثل مثل هذه المشاركات الدورية فى اختبارات الكفاءة الفنية للتاكيد على كفاءة وقدرة المعمل المركزى لمياه الشرب بإداراته الفنية المختلفة فى إصدار نتائج موثوقة ومؤكدة ودقيقة.

وتشير هذه النتائج المتميزة إلى كفاءة فريق العمل بمعمل الميكروبيولوجى القائم على هذه الاختبارات وتطبيقه لأحدث الطرق القياسية لتحاليل مياه الشرب باستخدام أحدث الأجهزة المعملية.

تكريم المتفوقين

وكان المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة المياه، المياه، قد قام بمقر الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة بتكريم ٣٨ من المتفوقين دراسياً بمراحل التعليم المختلفة بالعام الدراسي 2022/2823، بواقع طالب من المتفوقين بالمرحلة الإعدادية و 7 من المتفوقين دراسياً بالثانوي العام والفني و 6 من المتفوقين دراسياً بالمرحلة الجامعية و 3 من موظفي الشركة الحاصلين على شهادة الماجستير .

جاء ذلك خلال الحفل الثانوي الذي نظمتة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وبحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والأستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والأستاذ سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية واللواء أشرف عبدالحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج وأشرف عبدالصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

وأكد النجار، حرص الشركة على دعم ورعاية العاملين بالشركة وأبنائهم وأن تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً كل عام من أبناء العاملين أمر ضروري ومهم لخلق التنافسية بين الطلاب للوصول إلى مراكز متقدمة ويكونوا مثالاً يحتذى به في الأعوام المقبلة كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في التنمية والبناء.

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