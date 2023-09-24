جماهير الأهلي تشعل الأجواء بالهتافات قبل بداية مباراة سانت جورج (فيديو)

توافدت جماهير الأهلي بقوة في مباراة جورج الإثيوبي المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وأشعلت جماهير الأهلي الأجواء بهتافات قوية للاعبي المارد الأحمر قبل انطلاق مباراته ضد سانت جورج المقرر لها بعد قليل.





ولعب الأهلي مع أندية أثيوبيا ست مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.



ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه المتوج به في النسخة الماضية بعد الانتصار على الوداد البيضاوي المغربي، ويبحث المارد الأحمر عن الوصول إلى النجمة الثانية عشر.





تشكيل الأهلي ضد سانت جورج:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

