باير ليفركوزن يفوز على هايدنهايم ويزاحم على صدارة الدوري الألماني

حقق فريق باير ليفركوزن الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق هايدنهايم، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024، والتي أقيمت على ملعب ستاد باي أرينا.

باير ليفركوزن يزاحم بايرن ميونيخ على الصدارة

افتتح اللاعب فيكتور بونيفاس التهديف في اللقاء لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 9 من الشوط الأول الذي انتهى بهجف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 58 من عمر اللقاء أدرك اللاعب إرن دينكجي هدف التعادل لهايدنهايم، ليسجل ليفركوزن ثلاثة اهداف على التوالي بأقدام جوناس هوفمان وفيكتور بونيفاس وامين عدلي في الدقائق 63 و74 و82، ليحصد أصحاب الأرض الثلاثة نقاط.

بتلك النتيجة يكون فريق باير ليفركوزن قد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وياتي الباير في المركز الثاني بالترتيب والأكثر تسجيلًا والأقوى دفاعًا أيضًا خلف بايرن ميونيخ.

تلقى هايدنهايم الهزيمة الثالثة هذا الموسم بعد انتصار وحيد وتعادل، ويمتلك الضيوف 4 نقاط في المركز الثالث عشر.