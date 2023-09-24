للمرة الثالثة.. الغردقة تستعد لاستضافة البطولة العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون

عقد اللواء محمد البندارى، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لتنظيم البطولة العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتقام هذه البطولة في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة للمرة الثالثة، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023.

ورحب السكرتير العام، بالحضور، معرباً عن استعداد المحافظة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرًا إلى أهمية إقامة مثل هذه البطولات في الترويج للسياحة وجذب المزيد من السائحين من مختلف الدول العربية والأفريقية وغيرها. وأكد جاهزية المحافظة لاستضافة أي حدث عالمي في أي وقت ومكان.

وأشار اللواء محمود سيد حسين المدير التنفيذي للاتحاد المصرى للترايثلون، إلى أن هذه البطولة ستكون الثالثة في تاريخ مدينة الغردقة وستجذب انتباه العالم، حيث سيتم بث أحداث البطولة مباشرة على عدد من وسائل الإعلام. ومن المتوقع مشاركة حوالي 500 لاعب ولاعبة من دول مختلفة في هذه البطولة التي تتضمن ثلاث مراحل: السباحة لمسافة 150 مترا في المياه المفتوحة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتر، وأخيرًا الجري لمسافة 10 كيلومترات قبل العودة إلى منتجع سهل حشيش لاختتام السباق.

حضر الاجتماع التنسيقي عدد من الجهات المعنية منها مديرية الصحة والسكان، ومديرية الأمن، وهيئة الإسعاف، وشرطة المرور، وشرطة السياحة، وإدارة المسطحات المائية، ومطار الغردقة الدولي، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة منتجع سهل حشيش، ورئيس فرع شؤون البيئة بالمحافظ.

الاجتماع